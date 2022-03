Les loyers sans les tracas

En cette période d’inflation galopante et de taux d’intérêts qui restent très bas, l’immobilier s’avère plus que jamais une alternative attractive pour les investisseurs. Mais les propriétaires d’un immeuble de rapport, d’un appartement ou d’une maison en location le savent bien : la gestion de leur bien immobilier peut s’avérer nettement plus complexe et chronophage qu’il n’y paraît à première vue.

« Du suivi des états des lieux à la mise en œuvre des petits travaux et réparations nécessaires, en passant par la rédaction des baux et la prospection pour trouver de nouveaux locataires à chaque départ, les propriétaires sont de plus en plus souvent sollicité.es », constate Michaël Questiaux, co-gérant de l’agence Sorimo à Woluwe-Saint-Pierre. D’autant que la durée des baux se réduit elle aussi de plus en plus, avec un turn-over croissant des locataires, particulièrement en Région bruxelloise.

Déléguer à un tiers de confiance

A fortiori s’ils ou elles possèdent plusieurs biens en location, les propriétaires ne savent souvent plus où donner de la tête. Sans même parler de l’évolution législative : les réglementations techniques et légales relatives à la location immobilière deviennent de plus en plus complexes et il n’est pas facile de rester à la page. Alors pourquoi ne pas faire confiance à un tiers pour être soulagé de tous ces tracas ? La gestion locative répond parfaitement au souci des propriétaires qui ne veulent pas se laisser submerger par les contraintes liées à leurs locations en cours.

Le service de gestion locative sur mesure développé par l’agence Sorimo, active surtout dans le sud-est bruxellois, vise ainsi à prendre intégralement en charge la gestion des biens immobiliers de ses client.es. Tant en matière d’organisation que de suivi des dossiers et de gestion des contrats en cours. Cela concerne le suivi des états des lieux d’entrée et de sortie, les contacts avec les locataires et les syndics éventuels, les travaux et réparations, les assurances et garanties locatives, la gestion des sinistres, la perception et l’indexation des loyers, le décompte et la ventilation des charges et bien d’autres aspects encore.

Complémentarité et agréation

« Notre travail commence dès la rédaction du bail et peut se poursuivre en cas de changement de locataire », résume Michaël Questiaux. Étant entendu que la mise en location du bien, la prospection, les visites et la rédaction du bail restent la tâche de l’agence immobilière. Mais on perçoit bien évidemment l’avantage de faire appel à une agence capable de fournir les deux services mise en location et gestion locative de façon complémentaire. Sachant par ailleurs que la personne chargée de la gestion locative, qu’on appelle le régisseur ou la régisseuse, doit elle aussi bénéficier d’une agréation délivrée par l’IPI, l’Institut professionnel des Agents immobiliers.

Plus d’infos sur la gestion locative ? N’hésitez pas à nous contacter. Sorimo : Val des Seigneurs 9A à 1150 Bruxelles Tél. 02 772 80 20 courriel : info@sorimo.be