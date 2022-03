Roberto Mancini prêt à «repartir» avec l’Italie après l’échec de la qualification pour la Coupe du monde

Roberto Mancini n’a pas masqué lundi une envie de « repartir » à la tête de l’équipe d’Italie, malgré le fiasco de la non-qualification pour le prochain Mondial, même s’il se donne encore quelques jours pour y réfléchir.

« Nous avons parlé avec le président (de la Fédération, ndlr) ces jours-ci, je pense que nous sommes alignés sur tout. On en reparlera dans les prochains jours… Pensons d’abord au match (amical contre la Turquie mardi, ndlr) et ensuite on raisonnera sur tout et on verra quelles sont les choses à améliorer », a-t-il souligné lors d’une conférence de presse en ligne.