Les médias espagnols confirment la mauvaise nouvelle: saison terminée pour Eden Hazard

L’aventure d’Eden Hazard au Real Madrid est loin d’être un long fleuve tranquille. Plus souvent à l’infirmerie que sur le terrain, le Brainois éprouve toutes les difficultés du monde à s’imposer au sein du noyau de Carlo Ancelotti depuis son arrivée, en juillet 2019. Victime de blessures à répétition, le Belge n’arrive pas à retrouver le niveau de jeu étincelant qui l’avait fait briller à Chelsea. Et, quand il est prêt physiquement, ce sont les choix du coach italien qui le privent de temps de jeu. Temps de jeu qu’il ne devrait toutefois plus avoir cette saison.

Vendredi, le club madrilène annonçait que l’ailier allait repasser sur le billard. « Il sera opéré dans les prochains jours pour retirer la plaque d’ostéosynthèse de son péroné droit », précisaient les leaders actuels de la Liga. Cette plaque, qui servait à consolider la cheville du Belge depuis sa blessure en novembre 2019, allait donc être remplacée, pour offrir plus de confort à Eden Hazard.