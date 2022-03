Lorin Parys, ancien vice-président de la N-VA, devient le nouveau CEO de la Pro League

Lorin Parys, 45 ans, est député au parlement flamand et vice-président de la N-VA. Il entrera en fonction vendredi, le 1er avril, prenant la succession de Pierre François.

« Il était temps de relever un nouveau défi. Mon ambition est de faire croître le football comme sport, comme moteur social et comme secteur économique. À partir du vendredi le 1er avril, je dépose toutes mes fonctions politiques et me consacrerai à 100 % à notre football », déclare Lorin Parys, cité dans un communiqué de la Pro League.