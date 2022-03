Lorin Parys, le nouveau CEO du pacte entre Bruges et Anderlecht pour relancer le foot pro

Le vide du pouvoir qui règne en maître depuis un peu plus de deux mois maintenant à la Pro League est en passe d’être comblé avec la nomination d’un nouveau CEO en la personne de Lorin Parys. A la base du départ anticipé de Pierre François à 5 mois et demi de la fin de son mandat, Wouter Vandenhaute (président d’Anderlecht) et Vincent Mannaert (directeur général du FC Bruges) ont travaillé ces dernières semaines dans la plus grande discrétion afin de définir un profil susceptible d’initier la réunification d’un football professionnel belge vivant dans un schisme permanent. Entre le G5, le gros du peloton de la D1, les clubs de D1 B et les Amateurs, on ne se parlait plus beaucoup ces derniers temps. À tout le moins, pas de manière fort constructive.