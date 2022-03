Le nombre de chômeurs en baisse en février

Le chômage complet des jeunes (moins de 25 ans) diminue de 23,2% (-6.074 personnes). Le chômage des 25 à 49 ans diminue de 14% (-27.399 unités). Dans la classe d'âge des 50 à 59 ans, il baisse de 11,8% (-8.891 unités). Le nombre de chômeurs de 60 ans et plus diminue également (-5,6% ou -2.820 unités).

Le nombre de chômeurs de plus de deux ans ne décroît que très légèrement (-1,3%) et reste largement majoritaire (53,6%) par rapport aux 30,8% de chômeurs depuis moins d'un an et aux 15,6% de personnes étant au chômage entre 1 et moins de 2 ans.