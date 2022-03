Présidentielle française: Emmanuel Macron se moque d’Eric Zemmour

« Certains s’indignent de ma fermeté. Ce qui m’indigne moi, ce ne sont pas les mots et les concepts, ce sont les drames quotidiens que vous subissez. (…) On ne rendra jamais justice à tous ceux que l’Etat n’a pas su protéger », avait-il lancé, avant de faire une pause, durant laquelle les cris sont montés, sans qu’il n’intervienne.

À lire aussi Présidentielle française: dans le Nord, des auxiliaires de vie «écœurées par le système»

La réponse d’Emmanuel Macron

Lors d’une interview accordée à BFM TV à Dijon, le président français a évoqué deux hypothèses concernant le comportement d’Eric Zemmour. « La première, c’est l’indignité, qui me semble la plus crédible. Mais ça n’est pas une surprise », explique-t-il. « La deuxième, c’est la méconnaissance d’une réforme très importante du quinquennat, le 100 % santé », poursuit-il. « Maintenant les prothèses auditives, les lunettes et les prothèses dentaires sont remboursées par la Sécurité sociale. Dix millions de Françaises et de Français ont eu accès à cela, ça fait partie de mon bilan. C’est un bilan social dont je suis fier. Et j’invite le candidat malentendant à pouvoir s’équiper à moindres frais », a-t-il conclu.