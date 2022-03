Météo: risque d’averses hivernales dans les prochains jours

D’après les prédictions de l’IRM, la nébulosité devrait augmenter ce soir et le ciel deviendra alors très nuageux. Durant la nuit, le ciel restera très nuageux et une averse sera d’ailleurs possible vers l’aube. La couverture nuageuse freinera la chute des températures ; les minima se situeront entre 5 et 9 degrés.

Mardi, la nébulosité restera abondante avec quelques averses, principalement sur la moitié sud du pays. Dans le nord, le risque d’averse sera plus faible sans pour autant être exclu. Les maxima seront compris entre 11 degrés à la mer et 16 ou 17 degrés dans l’extrême sud du pays.