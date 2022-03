Le débrief de Philippe Albert: «Les deux matches de mars pourraient bien n’avoir servi à rien»

1. « La relève va encore se faire attendre… ou devoir attendre »

Le match à Dublin m’a réellement laissé sur ma faim. J’ai pris le temps de me repasser le film des événements dans l’avion du retour pour en arriver à me dire que 20 minutes pleines en première période et un petit quart d’heure en seconde, ce n’est vraiment pas assez, même avec une équipe B. Ne pas être capable de gagner contre une Irlande certes dotée du cœur gros comme ça, mais tout de même assez monocorde, j’avoue que ça me laisse en peu rêveur pour la suite. La plupart des favoris au prochain Mondial disputent au moins un vrai match sur les deux programmés au mois de mars. La Belgique, elle, se prive de ses stars et se contente de deux confrontations contre les 49e et 56e nations mondiales, avec tout le respect que j’ai pour l’Irlande et le Burkina Faso.