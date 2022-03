Voyages: ce qui change dès ce 1er avril

Dès le premier avril prochain, la taxe sur l’embarquement dans un avion entrera en vigueur. Elle vise à encourager les alternatives comme le train, par exemple, en lieu et place des vols « sauts de puce ».

Cette taxe, qui concerne tous les aéroports du pays, sera de 10 euros pour un passager dont la destination n’est pas située à plus de 500 km à vol d’oiseau de l’aéroport belge le plus fréquenté du pays (Brussels Airport à Zaventem), de deux euros pour un passager dont la destination est plus éloignée mais est située dans l’Espace économique européen, au Royaume-Uni ou en Suisse, et de quatre euros pour un passager « long-courrier », dont la destination est à plus de 500 km et est située en dehors de ces différents pays européens.