Selah Sue: le meilleur album

Sanne Putseys va bien. Mieux que jamais. La jeune femme d’aujourd’hui 32 ans publiait il y a sept ans son deuxième album, Reason. Elle disparut ensuite pour soigner une dépression chronique remontant à l’adolescence et surtout avoir deux enfants. Avec une nouvelle thérapie qui lui permet d’accepter ce qu’elle est, Sanne se sent plus forte que jamais et c’est de cela dont parle Persona. Chaque chanson aborde une facette de sa personnalité : l’introspective, la séductrice, la mélancolique, l’indépendante, la confiante, l’éclairée, la réconciliatrice, la philosophe, l’hédoniste, la mère, l’amoureuse, la soucieuse… Musicalement aussi, Selah Sue s’affirme plus que jamais, solaire, soul, détendue. Autant les textes sont parfois sombres, autant la production réalisée par l’Américain Matt Parad, avec son claviériste et père de ses enfants Joachim Saerens, est lumineuse. Ce troisième album, très rythmé, est sans conteste son meilleur !

Because-Universal.