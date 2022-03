Tapsoba, un parcours chahuté jusqu’à Sclessin

Né en Côte d’Ivoire de parents burkinabés, Abdoul Fessal Tapsoba raconte son histoire, celle d’un enfant qui ne pensait qu’au football et d’un père qui voulait qu’il emprunte un tout autre chemin. Jusqu’à ce que le destin ne frappe à sa porte et ne l’amène à l’ASEC Mimosa.

Il pourrait y avoir, ce mardi soir sur la pelouse du Lotto Park, non pas un Tapsoba mais deux. Edmond Tapsoba (23 ans), qui évolue comme défenseur central à Leverkusen, et Abdoul Fessal Tapsoba (20), l’attaquant du Standard. « Mais au Burkina Faso, on n’appelle Tapsoba qu’Edmond », confie le deuxième. « C’est le privilège de l’âge. Du coup, moi, c’est Fessal… » Qui n’est pas né au Burkina mais en Côte d’Ivoire, où ses parents, tous deux Burkinabés, ont déménagé avec toute la famille pour des questions professionnelles. À Abidjan et plus précisément encore dans ce qu’on appelle la Zone 4, le lieu de résidence historique de nombreux expatriés, situé à proximité immédiate de l’aéroport international.