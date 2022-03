Rosalía, la reine mondiale de la pop latina

Depuis son deuxième album, El Mal Querer, paru en 2018, la chanteuse catalane est devenue la reine mondiale de la pop latina. À force de faire le grand écart entre flamenco et pop urbaine, avec la production très contemporaine d’El Guincho, Rosalía Vila Tobella a mis tout le monde d’accord. Elle ose tout (comme de poser nue sur cette nouvelle pochette), entre rap et reggaeton, et surtout beats hypnotiques inspirés des mangas japonais. Précédé du single « La Fama » avec The Weeknd, ce nouvel album se veut à nouveau expérimental, entre minimalisme avant-gardiste et percussions mitraillées. « Hentai », par exemple, a carrément un air de ballade rétro fusillée par des beats martiaux. De ce disque très sensuel et à la fois féministe (comme peut l’être un album de Beyoncé), Rosalía dit : « Je voulais vraiment trouver un moyen de laisser s’exprimer mon sens de l’humour. C’est presque comme si t’essayais de faire un genre d’autoportrait à un moment donné de ta vie, comme tu te sens, la façon dont tu penses… » Tout ça nous donne un disque varié révélant une Rosalía à la fois sexy, espiègle, audacieuse, grave et drôle.

Sony Music.