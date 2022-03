Placebo: des mélodies puissantes sur des textes forts

Never Let Me Go

Cela faisait neuf ans que Placebo n’avait plus publié d’album. On peut donc parler d’un véritable retour aux affaires pour Brian et Stefan, même si ceux-ci ont avoué que le disque était prêt en 2020 mais reporté à cause du covid et retravaillé durant tout le confinement. Et c’est bien le style Placebo qu’on retrouve ici, tel quel. Des mélodies puissantes sur des textes forts (la pochette à elle seule ne demande pas de commentaires), des saillies lumineuses et cette voix particulière de Brian Molko servant des guitares rageuses, bien agressives. Un peu comme Muse (dire qu’on se souvient les avoir vus réunis à la même affiche ex aequo du Printemps de Bourges en 2001 !), Placebo est hors mode, livrant une power-pop défoulante, originale et personnelle. Tout ce qu’on aime chez Placebo est ici intact, comme si le temps s’était arrêté. Pour promouvoir ce disque, Placebo a d’ailleurs décidé de donner cinq shows intimistes (ce 23 à Paris, le 25 à Berlin, le 28 à Amsterdam, le 29 au Bota et le 31 à Londres) où les téléphones seront interdits. Histoire d’apprécier l’expérience comme au bon vieux temps !