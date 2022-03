Prix de l'énergie - De faux courriels font miroiter une ristourne à des clients d'un gestionnaire énergétique

Les courriels reprennent un graphisme similaire à celui utilisé par Fluvius, mais ce dernier met en garde et ajoute que si on prête attention à l'adresse de l'expéditeur, on s'aperçoit que le mail ne provient pas de Fluvius. Il s'agit donc d'une tentative de phishing.

Les escrocs feraient notamment allusion à la guerre en Ukraine pour justifier la compensation prétendument accordée aux clients. La prime peut être sollicitée en cliquant sur un lien ressemblant ici également au site internet de Fluvius.