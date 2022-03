Kavinsky: cinématographique

Encore un qui revient de loin. Lui-même parle de renaissance concernant ce deuxième album, neuf ans après OutRun produit avec SebastiAn et Guy-Manuel de Homem-Christo de Daft Punk. Vincent Belorgey restera célèbre pour son « Nightcall » qui servit le film Drive (2011) mais depuis la tournée de 2014, celui qui aime aussi composer des musiques de jeux vidéos et jouer à l’acteur, n’a guère plus fait parler de lui. Jusqu’à ce titre « Renegade » posté l’an dernier et coproduit par Gaspard Augé, la moitié de Justice. Sur Reborn, le DJ est fidèle à son style mêlant Cerrone à Jean-Michel Jarre, adaptant les deux aux sonorités actuelles. Cela reste très cinématographique dans le genre « vintage futuriste », comme si ce disque pouvait dater d’il y a dix ans (du temps où il collaborait avec The Weeknd sur « Odd Look »). On entend même parfois des beats à la « In the Air Tonight » de Phil Collins, c’est dire si Kavinky n’a pas peur des références 80’s. On pense aussi à Sébastien Tellier sur un titre comme « Goodbye » et sa belle mélancolie. C’est un peu comme si toute la famille française de l’électro, d’hier et d’aujourd’hui, se retrouvait mariée…

Virgin-Universal.