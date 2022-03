Yôkaï: inclassable et beau

Un yôkaï, c’est une espèce de génie, de démon, d’entité étrange qui interagit avec les humains, dans leurs rêves notamment, pour attirer leur attention sur la dimension cachée des choses. Et c’est vrai que la musique de cet octet bruxellois issu des scènes jazz, rock et musiques improvisées, transcende les genres pour nous offrir une musique mystérieuse, parfois énigmatique, assez psychédélique, inspirée de leurs racines mais aussi du cinéma et de l’électro. On y entend des sonorités à la Ennio Morricone et des références à François de Roubaix. Qui sont-ils, ces musiciens ? Jordi Grognard, Yannick Dupont, Eric Bribosia, Louis Evrard, Clément Nourry, Fred Becker, Axel Gilain et Ivan Tirtiaux. Leur album est inclassable et beau. A l’image d’autres groupes belges qui sont aussi complètement décloisonnés, comme De Beren Gieren ou Black Flower. C’est de la musique d’aujourd’hui, ouverte et libre. Concert le mardi 29 au Beursschouwburg à Bruxelles.

Humpty Dumpty Records