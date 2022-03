Lorin Parys, nouveau CEO de la Pro League: «Nous avons beaucoup de travail devant nous»

Lorin Parys est le nouveau directeur général (CEO) de la Pro League, a confirmé lundi l’association des clubs professionnels belges de football à l’issue de son assemblée générale tenue à l’hôtel Crowne Plaza, à l’ombre de Brussels Airport. Parys, qui succède à ce poste à Pierre François, est conscient que la Pro League sera confrontée à de nombreux défis dans les mois à venir.

« J’ai vraiment hâte d’y être », a déclaré Lorin Parys après l’AG. « Nous avons beaucoup de travail devant nous et il y a beaucoup de dossiers que nous devons aborder ensemble. Je vois des défis dans le domaine sportif, mais aussi dans les aspects économiques et sociaux. C’est une opportunité fantastique pour le secteur du football de tourner une page et de faire un reset. »