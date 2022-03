Ornette Coleman: une richesse incroyable

Suffit de comprendre les titres de ses premiers albums, des années 1950-60, sur Atlantic : The Shape of things to come, Change of century, This is our music, Tomorrow is the question. C’est l’esthétique du free jazz. Un terme qu’on a chargé de toutes les dérives, mais Ornette ne dérivait pas : il suivait son instinct, qui se manifestait par des rythmes obsédants, des improvisations déchaînées, des déflagrations, mais sans jamais quitter une certaine légèreté, une certaine allégresse. On voit en lui le novateur sévère qui a abattu les carcans du rythme et de l’harmonie pour faire une autre musique, mais sa musique est lyrique et ses mélodies sont simples et souvent joyeuses comme des chansons.

« Le jazz, disait le sax alto Ornette Coleman, c’est plus que de la musique. » C’est un cri, une libération, un manifeste. De grands mots, certes, mais Ornette n’a jamais voulu être un tribun : il ne s’agissait pour lui que de transformer sa souffrance et ses espoirs d’African American dans sa musique. « C’est un des musiciens de jazz qui m’ont le plus marqué, s’exclamait le sax belge Fabrice Alleman, lors de sa mort, en 2015, à 85 ans. Un monument. Ce qui m’a le plus fasciné, c’est la liberté qu’il a prise de pousser les limites sans se préoccuper de ce qu’on allait en penser. Et puis cette intégrité avec laquelle il menait ses projets, quels qu’ils soient. »

Après Atlantic, Ornette Coleman est publié par Blue Note. Six albums apparaissent : les deux volumes du live At The Golden Circle de Stockholm (1965), The Empty Foxhole (1966), New York Is Now ! (1968), Love Call (1968) et New And Old Gospel (1967), où il joue de la trompette à côté du saxophoniste Jackie McLean. Ces six vinyles sont réédités par Blue Note dans un magnifique coffret augmenté d’un livret (en anglais) contenant un essai de Thomas Conrad sur Ornette Coleman.

Cette matière est d’une richesse incroyable. « Il est vrai que le plus fracassant de ses gémissements pourrait réveiller le mort proverbial », écrit Conrad. « Mais quelque chose est arrivé à la tonalité de Coleman pendant qu’il bûchait ces deux années. Au Golden Circle, il est toujours pénétrant, mais plus pur. Ses cris sont encore plus vocaux, plus humains. Son contrôle des microtons fournit de nouvelles ressources d’expression. Il peut maintenant faire sonner la même note extatique ou désespérée ou n’importe où entre les deux, à travers des nuances microtonales. »

Autour de lui, à Stockholm, David Izenzon à la basse et Charles Moffet à la batterie. Sur The Empty Foxhole, c’est Charlie Haden à la basse et son fils de 12 ans Denardo à la batterie. Sur New York is Now ! et Love Call, un quartet d’enfer avec Dewey Redman au sax ténor, Jimmy Garrison à la basse et Elvin Jones aux drums. Avec Jackie McLean, c’est Lamont Johnson au piano, Scott Holt à la basse et Billy Higgins à la batterie. Rien que du beau monde, évidemment.