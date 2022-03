Essai: «Le président est-il devenu fou?»

Patrick Weil remet en lumière l’ouvrage controversé de Freud et Bullitt sur le président Wilson. L’occasion d’une réflexion plus large sur ces dirigeants « perturbés » qui nous mènent la catastrophe.

Le président américain Woodrow Wilson a-t-il perdu la raison lors des négociations du Traité de Versailles, appelé à fixer les clauses de la paix entre les vainqueurs de la Première guerre mondiale et l’Allemagne ? Cette question, Sigmund Freud et le diplomate américain William Bullitt se la sont posée dès les années 30, dans une étude ex post (sans examen direct du patient), qui ne sera finalement publiée qu’au milieu des années 60 – après le décès de la veuve de l’ex-président américain. Après avoir retrouvé, dans une bibliothèque américaine, le manuscrit original, le politologue français et directeur de recherche au CNRS Patrick Weil a tiré matière à un essai, Le président est-il devenu foi ? (Grasset), dont l’intérêt dépasse le cas du 28e président des Etats-Unis.