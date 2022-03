Baffe aux Oscars: le duel viriliste de Will Smith et Chris Rock fait bondir certaines féministes

Jeu, set et match pour la double masculinité toxique de Will Smith et Chris Rock. L’acteur a giflé l’humoriste, qui s’était moqué de son épouse, Jada Pinkett Smith. L’interprète du père entraîneur des championnes Serena et Venus Williams s’est justifié au nom de « l’amour » et « la famille ».

L’amour vous fait faire des choses folles. » L’amour ou le fait de ne pas savoir gérer sa colère ? La justification de Will Smith pour avoir décoché une gifle à l’humoriste Chris Rock a fait bondir certaines féministes. L’acteur, qui s’est excusé un peu plus tard en larmes en recevant l’Oscar du meilleur acteur pour La Méthode Williams, où il incarne le père entraîneur des championnes Serena et Venus Williams, a même évoqué son rôle de « protecteur de la famille ».

Aucune violence ne se justifie au nom de l’amour, ont dû rappeler à juste titre ce lundi plusieurs associations de lutte contre les violences conjugales. Il faut dénoncer la masculinité toxique de Will Smith, qui use de la violence physique pour voler au secours de sa femme. Après avoir pourtant ri de la blague, Will Smith est monté sur scène et a donné une gifle paternaliste (de cinéma ?) à Chris Rock.