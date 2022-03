Louis van Gaal allume Manchester United et prévient Erik ten Hag: «Il vaut mieux aller dans un club de football»

Auteur d’une nouvelle saison décevante, Manchester United se chercher toujours un nouveau coach pour la saison prochaine, qui succédera à Ralf Rangnick, qui assure l’intérim. Et parmi les potentiels candidats, le nom d’Erik ten Hag, actuel coach de l’Ajax Amsterdam revient avec insistance. Pourtant, son compatriote Louis van Gaal lui déconseille clairement d’opter pour les Red Devils, comme l’a expliqué le sélectionneur des Pays-Bas durant la trêve internationale.

« Je pense qu’Erik ten Hag est un grand entraîneur », a-t-il débuté. « Et un grand entraîneur est toujours bon pour Manchester United. Mais Manchester United est un club commercial. Ce sont des choix difficiles pour un entraîneur. Il vaut mieux aller dans un club de football. Je ne vais pas guider sa carrière. Il m’appellera alors lui-même, car nous avons parfois des conversations. Mais il doit choisir un club de football et non un club commercial. »