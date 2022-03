Hans Vanaken avant d’affronter le Burkina Faso: «Je viens à Anderlecht en tant que Diable rouge»

Avec un match au Beerschot prévu trois jours plus tard, il n’est pas sûr que Robert Martinez alignera Hans Vanaken, voire même les autres sélectionnés du Club Brugeois, ce mardi face au Burkina Faso. Pas de quoi perturber le Limbourgeois au moment de fouler éventuellement la pelouse du grand rival de Jupiler Pro League pour un match avec la Belgique.

Officiellement, Hans Vanaken n’est au pas au courant d’un quelconque accord entre le sélectionneur national et les « Blauw en Zwart » pour être ménagé ce mardi en vue de la 33e journée de phase classique. « On verra ce qui se passera mais ce n’est pas un problème pour moi de jouer trois jours plus tard. J’ai connu cela aussi en Ligue des champions. »

Face au Burkina Faso, l’équipe belge doit en quelque sorte apprendre de ses erreurs à Dublin. « Pendant la première demi-heure là-bas, nous avions le contrôle total. Nous ne concédions rien à cette équipe. Le 1-1 a changé la donne et a rendu de l’enthousiasme à l’Irlande. Cette perte de contrôle alors que les circonstances étaient favorables doit nous servir de leçon. Certes, c’est logique que tous les rouages n’étaient pas bien huilés samedi puis que ce n’était pas l’équipe habituelle. Moi-même, je devais chercher ma bonne position entre Michy Batshuayi et Charles De Ketelaere. Les nombreux entraînements doivent améliorer ces automatismes. J’ai appris à devenir un leader avec le Club, je dois encore être plus présent au sein des Diables. Changer de position d’un match à l’autre n’est pas un problème, j’ai déjà vécu cela avec le Club. »

On a souvent tendance à dire que certains joueurs abattent leur dernière carte pour le Qatar et que cette ambition personnelle peut parfois nuire à l’équilibre collectif. « Ouh là, c’est difficile de répondre à cette question. Je ne vois pas pourquoi on jouerait tout sur un match. Ta sélection, tu peux aussi la gagner par tes prestations en club. »