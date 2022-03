Bourse de Bruxelles - Des marchés européens finalement partagés et peu modifiés

arGEN-X (271,00) restait négative de 1,06%, Galapagos (56,94) progressant de 0,89%, Solvay (92,66) et UCB (108,25) de 0,81 et 1,03%.

AB InBev (54,22) et WDP (37,68) ne gagnaient plus que 0,46 et 1,56%, KBC (65,10) et Ageas (45,69) ayant viré de 0,58 et 0,41% à la baisse.

Elia (134,60) et Colruyt (37,43) étaient positives de 1,20 et 0,24%, Proximus (17,79) et Ackermans (169,80) de 0,74 et 0,71%.

Umicore (39,20) s'appréciait de 0,23%, tandis qu'Aperam (41,01) reculait de 1,42%.

Les résultats d'Ekopak (17,88) étaient salués par un bond de 10,9%, Qrf (12,20) bondissant de 7% en compagnie d'Ascensio (50,90) qui gagnait 2,8%.

Azelis (22,75) remontait de 2,4%, Unifiedpost (5,95) de 6,4% et Greenyard (8,18) de 3,5% alors que Tessenderlo (35,20) et Deceuninck (2,69) perdaient 1,5 et 1,1%.

Kinepolis (58,15) était en hausse de 1,6%, Immobel (74,40) et Shurgard (54,20) s'appréciant de 2,6 et 1,1%.

Acacia Pharma (1,28) restait suspendue après l'annonce d'une OPA tandis que Celyad (2,14) et Oxurion (1,53) bondissaient de 5,7 et 5,1% en compagnie de Biocartis (2,17) et IBA (18,00) qui gagnaient 2,6 et 3,2%; Advicenne (5,96) chutant par contre de 4,5%.