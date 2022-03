Roberto Martinez prévoit «des ajustements mineurs» face au Burkina Faso: «Matz Sels défendra les buts» À l’occasion du second match amical contre le Burkina Faso, les Diables auront un gardien inédit ou presque. La tournante entre les perches va profiter à Matz Sels, un ancien du Lotto Park

Photonews

Par Philippe Gerday Publié le 28/03/2022 à 18:30 Temps de lecture: 3 min

Depuis qu’il a enfilé le costume de sélectionneur national, Roberto Martinez a habitué son auditoire à des déclarations péremptoires, souvent démenties par ses choix réels opérés sur le terrain. « L’équipe ne sera pas fondamentalement de celle alignée samedi », a évoqué le Catalan à la veille du match contre le Burkina Faso. « Nos choix ne sont pas dictés par l’impératif de donner un certain nombre de minutes à tel ou tel joueur », a-t-il poursuivi en réponse à une question sur Dante Vanzeir. Comme cela avait été prévu en novembre avec Mignolet et Casteels, soit un match chacun, ce sera cette fois Matz Sels qui suppléera Simon ce mardi. Nous ferons quelques ajustements mineurs. Et j’utiliserai autant que possible les six substitutions autorisées. » Pour l’actuel dernier rempart strasbourgeois, ce sera sa première titularisation et sa deuxième cap après avoir disputé les arrêts de jeu du match amical contre la Grèce le 3 juin 2021.

Avec sa retenue habituelle, le coach des Diables n’a pas voulu condamner les joueurs qui seraient passés à travers à l’occasion de ce « camp » (pour reprendre ses propres termes). « Si la Coupe du Monde avait lieu demain, les joueurs qui auraient eu peu de temps de jeu pourraient se faire du souci. Pas dans le contexte actuel à 6 mois du tournoi avec entre-temps la trêve estivale. En football, c’est une éternité. En juin avec 4 matches, nous aurons besoin de bien plus d’une équipe. En septembre, on sera plus proche du Qatar. C’est la justification de ce camp avec 12 cadres absents en plus des blessés. Nous sommes là pour donner de l’expérience à des jeunes dans le but d’éviter au football belge de se retrouver au pied du mur après la retraite des joueurs expérimentés. Par exemple, un De Ketelaere est déjà différent du joueur qui était titulaire en novembre au pays de Galles. » S’il a avoué avoir découvert un autre Orel Mangala que celui qu’il avait vu en action à l’Euro U21 de 2019 en Italie (« Le fruit de son travail en club »), Roberto Martinez n’a pas encore tiré toutes les conclusions. « Par rapport aux standards établis par leurs prédécesseurs, aucun n’est à côté de ses pompes en termes d’attitude, d’engagement. En termes de performances, il y a encore un match et je ne peux encore m’avancer à ce sujet même s’il ne faut pas s’attacher aux scores en soi. »