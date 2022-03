L’extension d’Alibaba à Liege Airport s’ouvre aux questions

Ce mardi doit se dérouler la « RIP » concernant l’extension d’Alibaba à Liege Airport. Cette « réunion d’information préalable » correspond à la procédure introduite par Alibaba Smart Hub Belgium de construire et d’exploiter (permis unique) par Cainiao « trois nouveaux halls en extension d’un établissement de traitement de fret aérien existant. Les nouveaux halls couvrent une superficie de bâtiments d’environ 69.000 m² et sont accompagnés d’auvents, de bureaux, de parkings, d’abords et d’aménagements extérieurs. ». Pour rappel, Cainiao, la filiale logistique d’Alibaba exploite déjà, à Liège, un premier entrepôt de 30.000 m2 sur le site de l’aéroport et son intention à plus longs termes, 2026, est d’étendre son hub (nœud de coordination) sur 120.000 m2, avait annoncé le géant chinois lors de l’inauguration du premier entrepôt en novembre 2021. Liège a ainsi été choisie, comme Kuala Lumpur et Hong Kong, pour héberger un hub du géant chinois de l’e-commerce.