Clauses sociales: quelque 64.000 coffrets électriques sont déjà sortis des ateliers d’Entra

Dans les ateliers d’Entra, entreprise de travail adapté (ETA) installée à Fleurus, voilà deux ans et demi que la vaste opération de réfection de l’éclairage public, menée par le consortium LuWa, correspond à une activité bien identifiée : l’assemblage de milliers de coffrets électriques. « On en a déjà assemblés quelque 64.000 depuis le début », explique Eric Cavalcante, responsable de production chez Entra. « Ce qui représente quelque 15.000 heures de travail effectuées par cinq ou six opérateurs. »

Assembler un coffret, c’est-à-dire – si l’on dissèque les tâches – découper des câbles, les dénuder et ensuite les « raccorder » à un bornier, notamment. « Le tout pour permettre, comme on dit dans le jargon, de transformer une puissance en une commande », précise Eric Cavalcante.