L’alopécie, une chute des cheveux qui touche aussi les femmes

Tout le monde ou presque expérimente un jour la perte de cheveux. Quotidiennement, nous pouvons perdre entre 50 et 100 cheveux et même plus au début de l’automne ou du printemps sans que cela ne soit inquiétant. Pour certaines personnes toutefois, la chute de cheveux dépasse largement les quotas quotidiens entraînant une raréfaction de la chevelure ou sa disparition totale. L’alopécie est le terme général pour désigner cette perte accélérée des cheveux quelles qu’en soient l’ampleur et la cause.