L’éclairage autoroutier wallon modernisé par l’argent et l’«expertise» du secteur privé

Exit les vieilles lampes au sodium, bienvenue à la technologie LED : plus de 100.000 luminaires sont actuellement remplacés le long des autoroutes du sud de pays. Pour un coût global de 600 millions d’euros, « lissé » pendant 20 ans par le biais d’un partenariat public-privé.

Les habitués des autoroutes wallonnes n’auront pas manqué de le remarquer : c’est un tout nouvel éclairage qui, désormais, tend à illuminer le bitume. Moins blafard que les antiques lampes au sodium, mais aussi plus économe, plus « intelligent » et… préfinancé et installé par le secteur privé.

C’est en effet dans le cadre d’un partenariat public-privé (PPP) que ce vaste chantier de renouvellement des infrastructures se déploie actuellement au sud du pays. L’idée ? Les pouvoirs publics wallons, ne souhaitant pas d’emblée investir une somme considérable dans un contexte budgétaire serré, ont décidé de lisser la dépense sur 20 ans, soit une somme globale de 600 millions d’euros répartie en 20 annuités de 30 millions en moyenne, à charge pour un consortium de partenaires privés de financer, mais aussi de réaliser concrètement cette vaste opération.