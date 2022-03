Belgique - Burkina Faso: une dernière chance de se montrer pour certains Diables

Last call to Doha ! Si ce n’est le dernier train que l’on ne peut pas rater dans une vie, cela ressemble à s’y méprendre à l’ultime appel au micro dans un aéroport. L’avion pour le Qatar n’attendra pas les retardataires qui auront l’occasion de faire leurs preuves ce mardi soir. Mais ce sera la dernière chance, du moins à grande échelle, avant le retour des joueurs à plus de 50 sélections lors des quatre matches de la Nations League en juin. Bien sûr Roberto Martinez n’a pas voulu être aussi affirmatif. « Si le Mondial avait lieu demain, ceux qui n’auraient pas joué pourraient se faire du mouron. À six mois, avec en plus la trêve estivale, c’est une éternité. Et avec quatre matches en juin, nous aurons besoin de plus d’une équipe. »

1 Un tour au parc pour la… 2e nation mondiale