Mauvaise nouvelle pour Peter Sagan, qui va manquer le Tour des Flandres

Peter Sagan sera absent du Tour des Flandres, ce dimanche 3 avril. En grosse difficulté depuis le début de la saison, le coureur de l’équipe TotalEnergies a quitté la Belgique pour retourner à Monaco, son lieu de résidence, afin de consulter un médecin pour en savoir plus sur ses problèmes de performances. S’il ne reviendra pas en Belgique pour disputer le Tour des Flandres, il n’a toutefois pas encore renoncé à Paris-Roubaix.

« L’intention est que Peter continue de travailler et qu’il participe au Circuit de la Sarthe (5-8 avril) en France », a indiqué son porte-parole Gabriele Uboldi, dans des propos relayés par Het Nieuwsblad. « Si la cause de la baisse de performance est connue et que cette course à étapes n’est pas trop mauvaise, Peter se concentrerait toutefois sur Paris-Roubaix ».