Les plateformes creusent leur place au soleil

C’est une première historique : la 94e cérémonie des Oscars a couronné de son prix le plus prestigieux, celui du meilleur film, Coda, le remake américain de La famille Bélier, produit par des Français mais diffusé par Apple TV+ (la plateforme avait acquis le film indépendant pour le montant record de 25 millions de dollars après sa présentation à Sundance).

Et l’événement ne s’arrête pas là car c’est la Néo-Zélandaise Jane Campion qui est repartie avec l’Oscar de la meilleure réalisation pour The Power of the Dog, un film cette fois produit et diffusé par Netflix. Une petite révolution donc, dans le milieu hollywoodien jusqu’ici assez opposé aux plateformes (on se souvient par exemple de l’offensive lancée par Steven Spielberg en 2019 pour écarter les plateformes de la cérémonie).