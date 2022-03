Israël et des pays arabes scellent leur entente sous le regard de Blinken

Ils y travaillent depuis des années. Ce lundi, une rencontre dans le désert du Néguev scelle une entente étonnante entre Israël et quatre pays arabes, le tout sous l’égide de la nouvelle administration américain. Le chef de la diplomatie de Joe Biden, Antony Blinken, était présent pour cette réunion qui devait renforcer la coopération entre tous ces pays, notamment pour faire barrage à l’Iran.

Sous l’égide de Donald Trump, l’Etat hébreu avait signé les « accords d’Abraham » avec deux pays du Golfe, les Emirats arabes unis et le Bahreïn, suivis d’accords de normalisation avec deux autres pays arabes : le Maroc et le Soudan. Lors de cette réunion dans le sud d’Israël, on retrouvait donc des responsables bahreïni, israélien, marocain, émirati, israélien, mais aussi égyptien. Il y a moins d’une semaine, un sommet historique avait eu lieu entre les dirigeants égyptien, israélien et émirati.