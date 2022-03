Pour: «André Franquin a effectivement cédé ses droits mais sous réserve de l’exercice du droit moral, qui est incessible aux yeux de la loi belge»

Isabelle Franquin a décidé de faire valoir son droit moral en justice contre « le plagiat de Gaston », via ses avocats, Martine Berwette et Claude Katz. Elle estime que le retour de Lagaffe, sous le crayon du Québécois Marc Delaf, est « illégal ». Seule héritière et ayant droit d’André Franquin, le créateur de Gaston, sa fille rappelle que son père, décédé en 1997, avait déclaré comme Hergé ne pas souhaiter la reprise de son héros après sa mort. Isabelle Franquin a donc enclenché une procédure d’arbitrage et saisi le tribunal de 1ère instance de Bruxelles d’une demande de suspension, urgente et provisoire, de toute prépublication, promotion ou diffusion des nouveaux gags de Gaston. Maître Claude Katz argumente en faveur de l’interdiction de publication de l’album.

En quoi ce nouveau Gaston serait-il un plagiat ?