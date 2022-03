Leonardo Bonucci s’en prend au système de qualification pour la Coupe du monde après l’élimination de l’Italie: «C’est une vraie folie»

Leonardo Bonucci ne décolère pas après la défaite de l’Italie dans les tout derniers instants face à la Macédoine du Nord, qui la prive une nouvelle fois de la Coupe du monde. Interrogé en conférence de presse avant le match amical de la Squadra Azzurra contre la Turquie, le défenseur de la Juventus de Turin a fusillé le nouveau système de barrage, ou les confrontations se disputent sur un unique match, et non dans un format aller-retour.

« On a tout joué sur un seul match, c’est absurde comme règlement », insiste-t-il. « C’est une décision folle. On joue des matchs aller-retour et tout peut arriver sur un match unique, comme on l’a vu. Il y a des équipes nationales qualifiées dans d’autres confédérations qui ont perdu quatre ou cinq matches. Et nous, on se fait éliminer par un but à la 92e minute sur notre seule défaite. Cette nouvelle formule est une vraie folie. »