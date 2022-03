Guerre en Ukraine: la Commission va mettre sur pied une plateforme européenne d’enregistrement des réfugiés

Une plateforme d’enregistrement des réfugiés commune à tous les Etats membres, c’est la décision la plus concrète adoptée, ce lundi, par le Conseil des ministres de l’UE en charge de la migration. Depuis le début de la guerre, chaque pays enregistre les Ukrainiens arrivés sur son territoire dans sa base de données nationale. Faute d’un registre européen : « On n’avait jamais activé la directive relative à la protection temporaire, rappelle ce diplomate européen. On n’a pas donc pas de dispositif commun ». L’interopérabilité des registres nationaux, poussée par la Belgique, sera mise en œuvre au plus vite, promet la Commission. « L’objectif est que les réfugiés ne doivent pas s’enregistrer plusieurs fois, s’ils se déplacent d’un pays à l’autre », confirme cette autre source diplomatique. Jusqu’à présent, 3,8 millions de personnes ont trouvé refuge au sein de l’Union européenne, un peu plus de 800.000 personnes ont déjà sollicité le régime de protection temporaire, dont plus de 300.000 en Pologne.