Tour de Catalogne: le cycliste érythréen Amanuel Ghebreigzabhier hospitalisé après une grave chute

Le cycliste érythréen Amanuel Ghebreigzabhier s’est gravement blessé après une lourde chute survenue dimanche dans la dernière étape du Tour de Catalogne. Selon son équipe Trek-Segafredo, le grimpeur de 27 ans sera indisponible pendant plusieurs mois.

Ghebreigzabhier, quadruple champion d’Afrique sur route, a chuté à grande vitesse dans les derniers kilomètres de la dernière étape disputée à Barcelone. Il a été transporté au service des urgences d’un hôpital barcelonais. Un examen a révélé une longue liste de blessures, notamment de graves contusions à la poitrine et à l’abdomen, des lésions à plusieurs organes et des côtes et vertèbres cassées.