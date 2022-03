Changements de directions pour Bone Therapeutics qui veut réduire ses dépenses

ALLOB est actuellement évalué dans le cadre d'une étude clinique de phase IIb chez des patients présentant des fractures du tibia à haut risque. Bone Therapeutics espère que les principaux résultats de cet essai seront disponibles au premier trimestre 2023, même si un retard ne peut être exclu.

Afin de brûler moins de cash, Bone Therapeutics va dédier l'entièreté de ses activités de recherche et développement au soutien du développement clinique d'ALLOB et cessera toutes les activités liées au développement de sa plateforme préclinique de thérapie cellulaire et génique CSMi ainsi que les autres activités non liées à ALLOB.