France: un Parisien doit 221.000 euros à son propriétaire pour y avoir sous-loué un appart sur Airbnb

Un locataire d’un appartement de trois chambres à Paris doit payer à son propriétaire près de 221.000 euros pour avoir loué illégalement l’appartement sur Airbnb entre 2016 et 2020. L’homme a loué son appartement 329 fois et a reçu 198.000 euros en retour. Le contrat de location stipulait que l’homme n’était pas autorisé à sous-louer l’endroit sans permission.

En plus du montant qu’il a gagné et qu’il doit rembourser au propriétaire, selon le jugement que relayait Le Figaro lundi, s’ajoutent 11.370 euros d’arriérés de loyer et 11.500 euros de réparations.