Le gardien du Cercle Miguel Van Damme a perdu son combat contre la leucémie

Après cinq ans de combat contre la leucémie, Miguel Van Damme s’en est allé. C’est la compagne du gardien du Cercle de Bruges qui l’a annoncé ce mardi matin.

« Papa est parti hier soir pour son dernier match, un match qui ne peut plus être gagné », a écrit Kyana en publiant une photo où on la voit tenir la main de son mari et de leur fille, née en 2021. « Tu nous as quittés très lentement, et pourtant, tu l’as fait à ta façon : avec force. Tu t’es battu comme un lion. Nous sommes si reconnaissants pour qui tu étais. Un exemple pour beaucoup. Tu nous as fait comprendre qu’il n’est pas possible d’abandonner, même lorsqu’il n’y avait plus qu’une toute petite lueur d’espoir. Repose-toi maintenant mon chéri, tu l’as plus que mérité, tu es maintenant libéré de toute douleur. Nous t’aimons tellement. Gros câlin. À bientôt. »