Le «Faux Soir» sur scène

Ce mercredi à Bozar, dix artistes, scénaristes de BD et journalistes partageront leurs plus beaux récits sur la scène du « Live Magazine ». Parmi eux, notre collègue Daniel Couvreur racontera les coulisses du « Faux Soir ».

Le concept est né sur les planches d’un théâtre, un soir de printemps, à Paris. L’idée : tenter une expérience 100 % éphémère avec une bande d’amis journalistes qui raconteraient « en live » des choses vues et vécues, du factuel, du vrai donc, à 99 % – le pourcent restant, pour les organisateurs, étant ce zeste indispensable « de subjectivité, d’ineffable, d’obsession, d’émotion ». Soit un journal d’un soir, vivant, unique, en public.

Et ça marche. Après Paris, il y a Genève, Milan, Londres, Amsterdam… Et Bruxelles où une nouvelle fournée d’auteur.ices et dessinateur.ices prendront Bozar d’assaut, ce mercredi 30 mars, en clôture de la troisième édition du Picture Festival, événement bruxellois dédié à l’illustration.