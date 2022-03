«Repose en paix»: le football belge rend hommage à Miguel Van Damme, décédé après un long combat contre la leucémie

Miguel Van Damme, le gardien du Cercle de Bruges, est décédé des suites d’une leucémie à l’âge de 28 ans. Cela faisait cinq ans qu’il luttait contre ce cancer du sang, connaissant des hauts et des bas tout au long de son combat. Sa persévérance a énormément ému dans le petit monde du football belge. Les clubs du Royaume ont tenu à lui rendre un dernier hommage.

« Les mots ne suffisent pas à décrire ce que nous ressentons », a commenté le Cercle. « Même si nous savions que les choses n’allaient pas bien depuis un certain temps. Aujourd’hui est un jour très difficile dans l’histoire de presque 123 ans du Cercle de Bruges. Nos pensées vont en premier lieu à son épouse Kyana, sa fille Camille, les parents de Miguel, sa sœur Francesca mais aussi à ses nombreux amis et à sa famille. Miguel, ta persévérance et ta force pour aller jusqu’au bout (encore), revers après revers, étaient admirables. Tu es un exemple de positivisme, de persévérance et de combativité. Une inspiration pour tous ceux qui se battent. Pour toujours dans nos coeurs vert-noir, #16. »