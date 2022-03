Les marchés mondiaux encouragés par des pourparlers sur l'Ukraine

En Asie, la Bourse de Tokyo a rebondi de 1,1% mardi, portée par un yen tombé la veille au plus bas depuis 2015 face au dollar et par la baisse des contrats à terme sur le pétrole brut américain. La place de Shanghai s'est repliée de 0,3% alors que la métropole de 25 millions de personnes a fait état mardi d'une nouvelle flambée des cas de Covid-19, en dépit du confinement partiel de la capitale. Hong Kong a gagné 1%.

Les indices européens espéraient des progrès vers un accord de paix entre Kiev et Moscou : Paris montait de 1,46%, Francfort et Milan de 1,56% et Londres de 0,76%. Vers 10h15, l'indice Bel 20 de la Bourse de Bruxelles gagnait 1,23%.