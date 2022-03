Le musicien John Mellencamp: «Partout, on nous ment»

L’entretien téléphonique commence par un raclement de gorge, qui se transforme bientôt en toux. « Excusez-moi », glisse la voix rauque de John Mellencamp. On dirait un mélange de Louis Armstrong et de Tom Waits. Le chanteur-compositeur de 70 ans est fier de cette voix héritée de la cigarette. Même après l’infarctus dont il a été victime à l’âge de 42 ans, il n’a jamais voulu y renoncer. Il a en revanche arrêté l’alcool bien avant cela, estimant que le danger résidait en réalité dans la combinaison d’alcool et de nicotine.