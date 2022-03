Son dernier album, avec Bruce Springsteen en invité: «La vie est un arc-en-ciel»

Sur votre nouvel album, vous travaillez pour la première fois avec un artiste qui, comme vous, a souvent été représenté comme la voix de l’autre Amérique : Bruce Springsteen. Pour beaucoup, c’est comme si Batman et Superman faisaient équipe. Pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps pour que vous fassiez enfin de la musique ensemble ?

Bruce et moi avions déjà chanté ensemble en 1987, lors d’un concert dans le sud de la Californie, une chanson de Bob Dylan il me semble. En 2019, nous sommes de nouveau montés sur scène ensemble pour un concert caritatif au profit de la Rainforest Foundation de Sting, à New York, et avons chanté deux chansons, Glory Days de Bruce et Pink Houses de moi. A cette occasion, nous avons passé deux jours ensemble pour les répétitions.