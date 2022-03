Le kébab a 50 ans: une histoire allemande

En un demi-siècle, le sandwich turc est devenu un plat national, emblème de la culture gastronomique et sociale de l’Allemagne d’après-guerre.

Le kébab, un produit de luxe ? Tandis que les clients de l’hôtel Adlon dégustent leur coupe de champagne, le chef des cuisines s’évertue à expliquer comment ce « sandwich du pauvre » a réussi à s’imposer comme un « classique » sur la carte d’un établissement accueillant stars mondiales de la politique et du spectacle. Le döner kebab – littéralement, viande grillée (kebab) qui tourne (döner) –, dont on fête cette année les 50 ans, est devenu un « plat national allemand », explique Stephan Eberhard. « Il n’y avait donc aucune raison que la traditionnelle Currywurst (saucisse grillée à la sauce curry – NDLR) soit sur la carte et pas lui », explique-t-il.