La reine Elizabeth II assiste à la commémoration de son époux, comme le prince Andrew

La reine Elizabeth II est bel et bien présente à la cérémonie d’hommage rendu à son époux le prince Philip, rapportent des médias britanniques. La cérémonie se tient ce mardi à l’abbaye de Westminster à Londres, près d’un an après le décès du prince consort, décédé le 9 avril dernier, à l’âge de 99 ans.

Le petit-fils reste aux Etats-Unis

Le prince Harry, petit-fils de Philip, et son épouse Meghan n'ont pas assisté au service. Harry dit ne pas se sentir en sécurité au Royaume-Uni et reste donc chez lui en Californie, où lui et Meghan vivent avec leurs enfants Archie (2 ans) et Lilibet (9 mois).