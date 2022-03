Le KunstenFestivaldesArts dévoile sa «playlist»

Avec le KunstenFestivaldesArts, l’expression « refaire le monde » est à prendre dans tous les sens. D’abord, on y refait le monde dans le sens où ses spectacles, venus de 21 pays différents (Brésil, Iran, Japon, Portugal, Philippines, Australie, Allemagne, etc.), permettent de retracer une carte artistique de la planète. Ensuite, on y refait le monde parce qu’il est impossible, en sortant d’une représentation, de ne pas se mettre à débattre de société ou de politique, avec sérieux ou mauvaise foi, pour tenter d’esquisser un autre visage à ce foutu bordel. Enfin, on y refait le monde, ou plutôt on y « refait monde » grâce à un rendez-vous qui nous rassemble en d’éphémères communautés.