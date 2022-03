«Je n’ai jamais voulu être célèbre»

Bien qu’il se décrive comme un solitaire, Manolo Blahnik a mené une vie extraordinaire, à la hauteur de ses créations. Sa vie et son œuvre ont été relatées dans de nombreux livres, ainsi que dans le documentaire Manolo : The Boy who Made Shoes for Lizards de Michael Roberts en 2017. Dans tous ces récits, on retrouve ses croquis sophistiqués, des peintures pleines de vie à travers lesquelles son goût pour la couleur, les plantes et l’art se transforme en chaussures. Des milliers de créations originales sont sorties de son imagination fertile depuis ce premier modèle, la Warsuma, conçue pour un défilé du créateur de mode Ossie Clark en 1971 et baptisée en l’honneur de la mannequin Amina Warsuma.