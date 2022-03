Les Diables mauves, made in Neerpede: avec le soutien de Kompany et de… Martinez

« C’est le jour où il ne sera plus là qu’on se rendra compte du poids de Roberto Martinez pour le football belge. » Lorsqu’il évoque le centre de formation de Neerpede, dont sont issus 15 des Diables rouges sélectionnés ces derniers jours par Roberto Martinez, Jean Kindermans ne se contente pas de souligner l’importance du retour de Vincent Kompany, « soucieux du moindre détail et qui s’est notamment investi pour que la qualité de nos terrains soit enfin digne de notre centre en deux ans à peine. » Ni l’importance de la continuité, avec plusieurs coaches présents depuis de nombreuses années et garantissant le suivi d’une ligne de conduite, comme le préparateur physique Hubert Lemaire notamment. Outre l’importance de l’entraîneur du RSCA pour les pépites, Kindermans épingle aussi celle du mentor des Diables rouges. « Martinez n’hésite pas à se déplacer à l’ECA (Association européenne des clubs) pour parler de l’importance des jeunes et des Belges en particulier. Il a développé une vision à long terme. Quand l’un de nos meilleurs jeunes est susceptible de nous quitter, il le convoque dans son bureau pour tenter de le convaincre de rester en Belgique encore quelques années. Cela a réussi avec Stroeykens, moins avec Lavia. Son discours les avait pourtant tous les deux époustouflés. Il explique à ces jeunes auxquels il croit qu’ils feront partie de son équipe en 2026. Ce ne sont pas des paroles en l’air. Il connaît tous les meilleurs jeunes de Belgique. Et je suis persuadé qu’il agit de la même façon avec tous les centres de formation de notre pays. »